Opinião: A Europa em Cascais

Os chefes de Estado e Governo dos 27 países da União Europeia decidiram nomear a Presidente von der Leyen como candidata a um novo mandato enquanto Presidente da Comissão Europeia, escolher Antonio Costa como futuro Presidente do Conselho Europeu e seleccionar a Primeira-Ministra da Estónia como Alta Representante da União Europeia.

Enquanto António Costa foi formalmente nomeado e deverá entrar em funções a 1 de Dezembro do corrente ano, quer a Presidente von der Leyen quer a Primeira-Ministra da Estónia ainda precisam de ser aprovadas pelo Parlamento Europeu. Neste sentido, deve-se prestar especial atenção à reunião do Partido Popular Europeu que se realiza esta semana em Cascais e onde estará presente a candidata von der Leyen, assim como os diversos chefes de Estado e Governo, assim como os novos deputados ao Parlamento Europeu desta família politica.

E assim fundamental reflectir sobre o próximo ciclo institucional (2024-2029) dado que terá de tomar decisões estratégicas sobre o futuro do projecto europeu: como financiar o conjunto crescente de prioridades urgentes e promover as transições ecológica e digital; como reforçar eficazmente a nossa segurança e defesa; como aumentar a competitividade da economia europeia; como gerir a implementação de novas tecnologias, como por exemplo na área da Inteligência Artificial.

O peso destas decisões para as actuais e futuras gerações exige consenso, confiança, solidariedade e unidade política. No entanto, o cenário político promete ser complexo e propenso a bloqueios políticos, uma vez que os esforços para enfrentar desafios comuns com “Mais Europa”, podem enfrentar resistência por parte de círculos eleitorais extremistas, desencadeando forte descontentamento entre e dentro dos Estados-Membros.

Os próximos dias serão assim desafiantes para o futuro do projecto europeu, sobretudo a 18 de Julho quando a Presidente von der Leyen apresentará o seu programa político para os próximos 5 anos, definindo as prioridades estratégicas que irão guiar o futuro do projecto europeu.