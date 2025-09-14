Tudo o que é sólido dissolve-se no ar, prevenia Karl Marx no Manifesto Comunista. A premonição, depois promovida a científica lei do devir histórico, tinha como horizonte a sociedade e as instituições do capitalismo industrial.

Uma centúria depois, o fim da história previsto pelo materialismo dialético foi deposto e substituído por um outro, também revestido de vestes de cientificidade, agora de natureza económica, postulador das irreversibilidades da globalização e da férrea lei da mão invisível.

Este novo fim da história, além das irreversibilidades económicas, afirmava axiomas de natureza política, como o da universalização dos direitos do homem e do cidadão e o do triunfo final das democracias representativas.

Capítulo importante desta fábula de encantar era reservado ao novo direito internacional e humanitário do pós guerra, e à i sua instituição símbolo, a ONU, garantes se não de uma paz eterna, pelo menos de guerras limpas e civilizadas.

Sabemos o ponto onde nos encontramos.

As ditaduras, o mais das vezes travestidas de “democracias musculadas”, dominam o mundo. Algumas delas vêm deslizando, sem espanto, trauma ou indignação, para formas clássicas de totalitarismo. Novos Estados totais, no entanto, com um potencial de violência e de controlo sem paralelo na história, pelo uso em massa dos hodiernos instrumentos de vigilância digital.

O iluminismo proclamou o desencantamento do mundo como um dos vetores chave do progresso humano e do triunfo da razão.

Estava errado. Abolida a tradição, colocada na gaveta a ética e a religião, ficaram sós no terreno as forças brutais da Razão de Estado e da Razão de Mercado.

No lugar da morte de Deus assistimos, todos os dias à morte do Homem.

E onde há morte do Homem há a desfiguração do mundo.