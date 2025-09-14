diario as beiras
opiniao

Opinião: A desfiguração do mundo

13 de setembro às 12 h06
1 comentário(s)

Tudo o que é sólido dissolve-se no ar, prevenia Karl Marx no Manifesto Comunista. A premonição, depois promovida a científica lei do devir histórico, tinha como horizonte a sociedade e as instituições do capitalismo industrial.
Uma centúria depois, o fim da história previsto pelo materialismo dialético foi deposto e substituído por um outro, também revestido de vestes de cientificidade, agora de natureza económica, postulador das irreversibilidades da globalização e da férrea lei da mão invisível.
Este novo fim da história, além das irreversibilidades económicas, afirmava axiomas de natureza política, como o da universalização dos direitos do homem e do cidadão e o do triunfo final das democracias representativas.
Capítulo importante desta fábula de encantar era reservado ao novo direito internacional e humanitário do pós guerra, e à i sua instituição símbolo, a ONU, garantes se não de uma paz eterna, pelo menos de guerras limpas e civilizadas.
Sabemos o ponto onde nos encontramos.
As ditaduras, o mais das vezes travestidas de “democracias musculadas”, dominam o mundo. Algumas delas vêm deslizando, sem espanto, trauma ou indignação, para formas clássicas de totalitarismo. Novos Estados totais, no entanto, com um potencial de violência e de controlo sem paralelo na história, pelo uso em massa dos hodiernos instrumentos de vigilância digital.
O iluminismo proclamou o desencantamento do mundo como um dos vetores chave do progresso humano e do triunfo da razão.
Estava errado. Abolida a tradição, colocada na gaveta a ética e a religião, ficaram sós no terreno as forças brutais da Razão de Estado e da Razão de Mercado.
No lugar da morte de Deus assistimos, todos os dias à morte do Homem.
E onde há morte do Homem há a desfiguração do mundo.

Autoria de:

Manuel Castelo Branco

1 Comentário

  1. O Carbonário diz:
    14 de Setembro, 2025 às 12:44

    “O Iluminismo proclamou o desencantamento do mundo como um dos vetores chave do progresso humano e do triunfo da Razão.”
    Sim, o conhecimento do Mundo só pode ser alcançado através da Razão, auxiliada da Tecnologia. Quanto à Religião, invenção humana como tentativa vã de explicar o Mundo, a História já demonstrou que sempre que sai da esfera pessoal e intransmissível (onde tem pode ter naturalmente um papel psicológico importante), apenas serve para acentuar discórdias e escravizar os povos.

    Responder

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

16 de setembro

A aula do ministro era sobre poupança, mas alunos quiseram saber de propinas
16 de setembro

Autárquicas: PS recandidata Eduardo Santos em Penela para continuar trabalho iniciado em 2021
16 de setembro

Lousã entra na Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses
16 de setembro

Estudo da UC mostra que atuar cedo sobre populações de acácias invasoras é essencial

opiniao

opiniao
16 de setembro às 11h14

Opinião: Parabéns José Manuel Silva. Coimbra está muito mais europeia!

0 comentário(s)
opiniao
15 de setembro às 11h04

Opinião – Sobre coisas realmente importantes

0 comentário(s)
opiniao
15 de setembro às 10h56

Opinião – Velas de cera: ciência, inovação e investimento

0 comentário(s)