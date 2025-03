Opinião: A caminho de Maio

Já são conhecidos os nomes candidatos pela AD às eleições legislativas do próximo dia 18 de Maio. São 11 os ministros que se apresentam como cabeças de lista, incluindo a ministra da Justiça, Rita Júdice, em Coimbra. A aposta é clara: a AD quer uma campanha em torno da actuação do governo neste último ano, o mesmo que quer continuar em funções, assim os eleitores o confirmem nas urnas de voto.

O cenário, no distrito de Coimbra, parece de feição para a AD. Por um lado, tem novamente como cabeça de lista a ministra Rita Júdice para, logo a seguir ao recandidato Maurício Marques, surgir outro governante, o nosso bem conhecido Pedro Machado, actual secretário de Estado do Turismo. A somar a esta aposta forte em Coimbra, a AD pode aproveitar o facto de os outros partidos que elegeram deputados em 2024, não apresentarem agora os mesmos cabeças de lista. No PS, que venceu em Coimbra em 2024, elegendo 4 deputados, foi decidido que os candidatos nas próximas eleições autárquicas não seriam candidatos à Assembleia da República nestas eleições antecipadas de 18 de Maio, o que deixa em “fora-de-jogo” a sua anterior cabeça de lista Ana Abrunhosa.

Já no Chega, que no ano passado elegeu 2 deputados, é notícia que António Pinto Pereira não se voltará a candidatar. Ainda não se sabe quem será o seu substituto, mas o presidente André Ventura salientou esta última quarta-feira que tem uma sondagem na qual o partido que lidera surge com 20,2% das intenções de voto, bem acima dos 15,46% que nas últimas eleições obteve em Coimbra.

Ainda sem serem conhecidos os nomes do PS, e mesmo com Ventura a afirmar que o seu objectivo é vencer, sem dúvida que a AD almeja, em Coimbra, ultrapassar o PS e voltar a ser a força política mais votada neste círculo eleitoral. Para já, é quem vai está na “pole position” da corrida que terminará a 18 de Maio.