Oliveira do Hospital: “EXPOH é um evento de dimensão regional com projeção nacional”

Quais as expetativas para a edição de 2025 da EXPOH?

O Município de Oliveira do Hospital tem elevadas expetativas. Temos um cartaz super atrativo, com grandes nomes do panorama musical nacional. Simultaneamente temos uma componente de talento local. Esperamos que esta conjugação de ingredientes resulte num grande evento de promoção de Oliveira de Hospital. Recordo a expressão do secretário de Estado do Turismo, Pedro Machado, quando se referiu à EXPOH como sendo já uma “marca nacional”. As condições são ótimas, estamos a falar de um grande palco, um anfiteatro natural, com todas as condições para receber todas as estruturas de apoio, para proporcionar um grande festival, muito dirigido para as famílias, para o convívio, para os encontros, para, acima de tudo, oferecer um ambiente de descontração. As expetativas estão em alta. Queremos que a EXPOH seja um grande sorriso e abraço de Oliveira do Hospital.

A objetivo é ter a “casa cheia” todos os dias?

Nós temos um cartaz desenhado para termos casa cheia e com uma ocupação agradável das famílias. Temos grandes nomes. Logo na abertura, na quarta-feira, com entrada livre, os Némanus, o Grupo AF e um talento de Oliveira do Hospital, a Sofia Fonseca. Na quinta-feira temos o Plutónio e o “Soltem Talentos”, para dar valor aos criadores musicais e ao talento do concelho. Sexta-feira é um mini festival dentro da EXPOH com os Hybrid Theory, banda de versões dos Linkin Park, uma banda que tem sido amplamente reconhecida internacionalmente. Marca também presença neste dia a banda de tributo aos ABBA, o ABBA Mia, mais a banda de tributo aos Queen, a banda One Vision.

O Jorge Palma cancelou o concerto de sábado…

No sábado, houve aqui uma alteração, fruto do estado de saúde e da recuperação de uma intervenção cirúrgica do Jorge Palma, que cancelou os espetáculos que tinha previsto para Lisboa e Oliveira do Hospital. Temos a expetativa que o Jorge Palma possa regressar a Oliveira do Hospital. É um dos nomes grandes dos últimos 50 anos da música portuguesa, é um nome de referência e queremo-lo de volta a Oliveira do Hospital. Foi substituído pelo Miguel Araújo. É um dia em que temos também os Capitão Fausto. Deixar aqui a nota da forma como o coordenador da EXPOH, o vice-presidente Nuno Filipe Oliveira, não só concebeu o cartaz, mas como também, em tempo recorde, conseguiu a substituição. Para encerrar estes cinco dias, temos os Calema, uma banda que encheu o Estádio da Luz.

