O Centro de Recolha Oficial Animal (CROA) do município de Oliveira do Hospital realizou quase quatro centenas de esterilizações e dedicou parte significativa da sua atividade à vacinação de animais em 2025.

Através dos Serviços Veterinários/CROA, a autarquia concretizou um total de 399 esterilizações de animais, dos quais 203 correspondem a procedimentos efetuados em felinos vadios, ao abrigo do programa Capturar, Esterilizar, Devolver (CED).

A ação reforça o compromisso municipal na “prevenção do crescimento descontrolado da população animal no concelho”, revelou hoje a Câmara de Oliveira do Hospital, no interior do distrito de Coimbra.

