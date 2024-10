Oliveira do Hospital: Casa da Cultura vai ser inaugurada no feriado municipal

Como o DIÁRIO AS BEIRAS tinha avançado na sua edição do dia 11 de setembro, a Casa da Cultura César Oliveira vai ser inaugurada na próxima segunda-feira (7 de outubro), dia em que Oliveira do Hospital comemora o feriado municipal.

A notícia foi avançada na segunda-feira pelo presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, José Francisco Rolo, em Assembleia Municipal, e ontem confirmada através de um comunicado enviado às redações.

Recorde-se que este foi um processo iniciado em 2016 e que se arrastou durante oito anos devido a problemas que envolveram duas empresas que venceram os concursos para duas obras em dois edifícios que, em conjunto, gerou o novo espaço.

Reconhecimento e medalhas municipais

A sessão solene comemorativa irá decorrer no novo equipamento municipal onde serão homenageados “um conjunto de cidadãos e entidades com a Medalha de Mérito Municipal”. Haverá também as intervenções do presidente do município e do presidente da Assembleia Municipal.

Serão distinguidos: Artur dos Santos Correia; José Carlos Nunes Mendes; José Manuel Ricardo Nunes Coelho; Luciano Lourenço; Lucinda Maria Cardoso de Brito; Mestres Alfaiates; e o GVC – Grupo de Voluntariado Comunitário de Oliveira do Hospital da Liga Portuguesa contra o Cancro (Núcleo Regional do Centro).

