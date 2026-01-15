diario as beiras
Figueira da Foz

Oficina de capacitação de famílias no dia 24 na Figueira da Foz

15 de janeiro de 2026 às 11 h37
DR

A Biblioteca Pública Municipal Pedro Fernandes Tomás, na Figueira da Foz, recebe, partir do dia 24 e com periodicidade quinzenal, uma oficina de partilha e capacitação de famílias de pessoas com deficiência.

Trata-se de uma iniciativa promovida pela Pais em Rede, com o patrocínio da Climel – Clínica Médica e o apoio do Município da Figueira da Foz (distrito de Coimbra).

“Esta oficina tem como principal objetivo promover o encontro entre pais e cuidadores, fomentando a criação de uma rede de apoio informal, bem como capacitar as famílias para a inclusão dos seus filhos na comunidade, através do conhecimento sobre direitos, legislação e apoios existentes”, explicou a Câmara.

A oficina é composta por 10 sessões quinzenais, que decorrem aos sábados à tarde, pelas 14:30, na Biblioteca Municipal e a participação é gratuita, mediante inscrição prévia para oficinasdepais@paisemrede.pt.

Autoria de:

Agência Lusa

