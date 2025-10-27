diario as beiras
Nacional

OE2026: PM avisa que margem “é muito curta” e pede à oposição que “deixe o Governo trabalhar”

27 de outubro às 16 h56
0 comentário(s)
DR

O primeiro-ministro avisou hoje que a margem para alterações à proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2026 “é muito curta” e apelou à oposição para que “deixe o Governo trabalhar”, aprovando o documento.

Luís Montenegro falava na abertura do debate na generalidade da proposta de Orçamento do Estado para 2026 (OE2026), que decorre entre hoje e terça-feira na Assembleia da República.

Numa intervenção inicial em que gastou 21 dos 70 minutos do Governo disponíveis para o primeiro dia de debate, Montenegro disse que “a margem para alterações orçamentais é evidentemente curta, é mesmo muito curta”.

“Isso exigirá elevado sentido de responsabilidade a todos na apreciação e na decisão da Assembleia da República desta proposta de Orçamento do Estado”, afirmou, acrescentando que se vive “num contexto internacional de incerteza e insegurança”.

O primeiro-ministro defendeu que “só há uma alternativa para a estabilidade do país, para a estabilidade económica, para a estabilidade financeira, para a estabilidade política: aprovar o orçamento do Estado para 2026”.

“Todos sabemos que há muito para fazer, mas também todos ouvimos a voz firme e repetida dos portugueses. A voz firme e repetida dos portugueses disse e diz: deixem o governo trabalhar. E eu acrescento: com todas as diferenças, na discussão democrática, façam todos parte do trabalho pelo futuro de Portugal”, pediu.

O primeiro-ministro reiterou que o Governo PSD/CDS-PP “tem uma agenda para transformar Portugal” e invocou os resultados eleitorais mais recentes para defender que esta agenda tem o apoio dos portugueses.

“Nas últimas eleições autárquicas, os portugueses demonstraram que estão alinhados com os grandes objetivos do país e que contam com todos os patamares dos poderes públicos para os realizar”, considerou.

Tal como está previsto no OE2026, Montenegro afirmou que “o país continuará a crescer acima da média europeia e garantirá a viabilidade das suas contas públicas”.

“Em 2026, teremos um crescimento económico de 2,3%. O emprego em máximos, crescimento de 0,9% em 2026 e a taxa de desemprego em mínimos históricos, 6% em 2026 (…) E um excedente orçamental de 0,1% que, se excluirmos decisões judiciais contrárias ao Estado, os empréstimos do PRR e alguns suplementos extraordinários, seria quase de 1%”, disse.

Montenegro salientou ainda a trajetória de redução do rácio da dívida prevista “para cerca de 88% do produto”, frisando que “será o valor mais baixo desde 2009 e, pela primeira vez em 16 anos, o país voltará a ter uma dívida pública abaixo de 90% do Produto Interno Bruto (PIB)”.

“É preciso olhar para isto com esperança, com otimismo, mas também com sentido de responsabilidade”, considerou.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

27 de outubro

Homem que estaria desaparecido encontrado sem vida em Santa Clara
27 de outubro

Politécnico de Coimbra acreditado para doutoramento europeu na área agroalimentar
27 de outubro

Presidenciais: Gouveia e Melo diz em Coimbra que Ventura entrou num corrupio de racismo que lembra Hitler
27 de outubro

OE2026: PM avisa que margem “é muito curta” e pede à oposição que “deixe o Governo trabalhar”

Nacional

CoimbraNacional
27 de outubro às 17h01

Presidenciais: Gouveia e Melo diz em Coimbra que Ventura entrou num corrupio de racismo que lembra Hitler

0 comentário(s)
Nacional
27 de outubro às 16h56

OE2026: PM avisa que margem “é muito curta” e pede à oposição que “deixe o Governo trabalhar”

0 comentário(s)
Nacional
27 de outubro às 16h54

OE2026: Montenegro defende que viabilização só torna partidos “responsáveis pela estabilidade política”

0 comentário(s)