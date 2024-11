Observatório lança inquérito que avalia impacto do turismo na região Centro

O Observatório do Turismo Sustentável do Centro de Portugal (OTSCP) quer conhecer a opinião dos residentes da região Centro sobre os impactos do turismo nesta zona, tendo para isso lançado um inquérito online, foi hoje anunciado.

Intitulado “O Turismo na Perspetiva dos Residentes – Centro de Portugal 2024”, o inquérito avalia a perceção dos residentes de qualquer um dos 100 municípios da região sobre os impactos, positivos ou negativos, do turismo em diversos domínios, revelou a Turismo Centro de Portugal, em nota enviada à agência Lusa.

Através desta iniciativa, o Observatório procura recolher opiniões sobre os efeitos do turismo em áreas como a criação de emprego, a dinamização da economia local, a melhoria de infraestruturas básicas, o aumento de opções culturais e de lazer, a requalificação urbana e a conservação do património natural.

Simultaneamente, “analisa possíveis impactos negativos, como o aumento do custo de vida, a superlotação urbana, o vandalismo, a poluição visual e sonora e a gestão de resíduos”.

Para o coordenador do OTSCP, Francisco Dias, a participação dos residentes é crucial: “O juiz supremo a quem incumbe confirmar o veredicto sobre o nível de sustentabilidade do turismo no Centro de Portugal são os cidadãos que residem na região”.

“Em última análise, o turismo só traz benefícios à região se os residentes forem dos principais beneficiários desta atividade”, vincou.

Segundo Francisco Dias, é presumível “que uma avaliação globalmente positiva destes itens será o testemunho de que as comunidades locais estão diretamente envolvidas no planeamento do turismo, a nível local e regional, e que os residentes consideram o turismo benéfico para si e para as suas comunidades”.

O inquérito, que demora cerca de cinco minutos a responder, pode ser preenchido em https://bit.ly/4i0TBkb, até ao dia 30.

O Observatório do Turismo Sustentável do Centro de Portugal foi criado pela Turismo Centro de Portugal, em parceria com o Instituto Politécnico de Leiria, através do CiTUR – Centro de Investigação, Desenvolvimento e Inovação em Turismo do Politécnico de Leiria.

A sua missão consiste em monitorizar todos os aspetos relacionados com o turismo na região, fornecendo informações de valor às empresas e organizações.