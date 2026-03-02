O Itinerário Principal 3 (IP3) estará cortado entre as 21:00 e as 06:00, hoje e na terça-feira, em Santa Comba Dão e entre quarta-feira a sexta-feira ininterruptamente entre Tondela e Viseu, disse a Infraestruturas de Portugal (IP).

Numa nota de imprensa enviada à agência Lusa, a IP informou que, a partir das 21:00 de hoje e as 06:00 de terça-feira, haverá corte total entre os nós de Vila Cova/Treixedo, em Santa Comba Dão, e o nó de Tondela Sul.

“Este corte noturno é necessário para intervenção na via, tendo em conta a duplicação que está a ser feita no IP3 Coimbra/Viseu, no troço Santa Comba Dão/Viseu”, adiantou fonte da IP.

A partir das 21:00 de quarta-feira, haverá um corte ininterrupto até à manhã de sexta-feira entre o nó de São Miguel de Outeiro, em Tondela, e o nó de Vila Chã de Sá, em Viseu.

“Este corte prolongado tem de ser feito para preparar a via para um condicionamento que vai permanecer por cerca de oito meses”.

Em alternativa ao IP3 está a Estrada Nacional 2 (EN2).

Na semana passada, o IP3 sofreu, igualmente, cortes noturnos para preparar e condicionar a via entre o nó de Tondela Sul e o de Canas de Santa Maria, que desde sexta-feira tem “uma única via em cada um dos sentidos para circular”.

“Estão proibidas as ultrapassagens e há imposição de redução dos limites máximos de velocidade. Estima-se que este condicionamento tenha a duração de cerca de seis meses”.

Num investimento de cerca 103 milhões de euros, a empreitada de duplicação e requalificação do troço do IP3 entre Santa Comba Dão e Viseu compreende a duplicação da atual plataforma da via, numa extensão de 27,5 quilómetros.