diario as beiras
Tábua

Obras de requalificação do Centro de Saúde de Tábua ultrapassam os 820 mil euros

11 de novembro às 13 h22
0 comentário(s)

Mais de 820 mil euros vão ser investidos na requalificação e ampliação do Centro de Saúde de Tábua, que contará com quatro novos gabinetes médicos e mais quatro salas de enfermagem, revelou hoje o presidente da Câmara Municipal.

“A requalificação vem dotar o edifício de novas funcionalidades. Serão construídos quatro novos gabinetes médicos, mais quatro salas de enfermagem, duas salas de tratamento e uma nova sala de espera, também para acomodar a Unidade de Saúde Familiar”, destacou Ricardo Cruz.

Em declarações à agência Lusa, o autarca socialista, recentemente reeleito para um segundo mandato, explicou que as obras contemplam ainda a requalificação dos vestiários e casas de banhos acessíveis.

Leia a notícia completa na edição de amanhã (12/11/25) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

11 de novembro

Mais de um milhão de vacinados contra a covid-19, quase dois milhões contra a gripe
11 de novembro

Campanha de segurança rodoviária regista três mortos na última semana
11 de novembro

ULS de Coimbra cria áreas exteriores para fumadores nas suas instalações
11 de novembro

Empresa de Coimbra investe 6 milhões de euros em unidade de cuidados continuados e paliativos

Tábua

Tábua
11 de novembro às 13h22

Obras de requalificação do Centro de Saúde de Tábua ultrapassam os 820 mil euros

0 comentário(s)
ArganilTábua
06 de novembro às 10h13

Equipas no terreno em Arganil e Tábua para mitigar estragos

0 comentário(s)
CoimbraTábua
05 de novembro às 14h01

Acusado de violar regras que terão causado morte em obra em Tábua fica em silêncio no tribunal

0 comentário(s)