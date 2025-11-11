Mais de 820 mil euros vão ser investidos na requalificação e ampliação do Centro de Saúde de Tábua, que contará com quatro novos gabinetes médicos e mais quatro salas de enfermagem, revelou hoje o presidente da Câmara Municipal.

“A requalificação vem dotar o edifício de novas funcionalidades. Serão construídos quatro novos gabinetes médicos, mais quatro salas de enfermagem, duas salas de tratamento e uma nova sala de espera, também para acomodar a Unidade de Saúde Familiar”, destacou Ricardo Cruz.

Em declarações à agência Lusa, o autarca socialista, recentemente reeleito para um segundo mandato, explicou que as obras contemplam ainda a requalificação dos vestiários e casas de banhos acessíveis.

