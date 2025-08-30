Obra de requalificação de Mosteiro de Santa Clara-a-Velha avança por 1,6 milhões de euros

Depois de duas tentativas de adjudicação, incluindo um concurso público que ficou deserto, foi agora possível realizar a operação com sucesso, depois da Câmara de Coimbra aprovar – em reunião extraordinária de ontem à tarde – o respetivo procedimento para requalificação do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha.

Trata-se de um valor de cerca de 1,6 milhões de euros (ME), que obteve aprovação por unanimidade. A empreitada foi designada por “PRR – Mosteiro de Santa. Clara-a-Velha – Requalificação do centro interpretativo, Casa do Paço, arranjos exteriores e melhoramentos gerais” e adjudicada à empresa “Gosto Ideal” por um prazo de execução de 270 dias.

Notícia completa nas edições impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS assinaturas@asbeiras.pt