diario as beiras
Coimbra

Obra de requalificação de Mosteiro de Santa Clara-a-Velha avança por 1,6 milhões de euros

30 de agosto às 13 h25
0 comentário(s)
DR

Depois de duas tentativas de adjudicação, incluindo um concurso público que ficou deserto, foi agora possível realizar a operação com sucesso, depois da Câmara de Coimbra aprovar – em reunião extraordinária de ontem à tarde – o respetivo procedimento para requalificação do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha.
Trata-se de um valor de cerca de 1,6 milhões de euros (ME), que obteve aprovação por unanimidade. A empreitada foi designada por “PRR – Mosteiro de Santa. Clara-a-Velha – Requalificação do centro interpretativo, Casa do Paço, arranjos exteriores e melhoramentos gerais” e adjudicada à empresa “Gosto Ideal” por um prazo de execução de 270 dias.

Notícia completa nas edições impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS assinaturas@asbeiras.pt

Autoria de:

Redação

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

30 de agosto

Restabelecida a circulação no IP3 perto de Penacova
30 de agosto

Expo Cernache abriu portas para mostrar o melhor da freguesia
30 de agosto

Prioridade “deveria ser” concretização de “todo” o metrobus
30 de agosto

Presidenciais: Catarina Martins admite estar a ponderar candidatura

Coimbra

Coimbra
30 de agosto às 14h36

Expo Cernache abriu portas para mostrar o melhor da freguesia

0 comentário(s)
Coimbra
30 de agosto às 14h20

Presidenciais: Catarina Martins admite estar a ponderar candidatura

0 comentário(s)
Coimbra
30 de agosto às 13h58

Governo tem lançado ‘cortinas de fumo’ sobre os problemas do país – Catarina Martins

0 comentário(s)