A Universidade de Coimbra (UC) manifestou hoje o mais profundo pesar pelo desaparecimento do antigo líder do PSD Francisco Pinto Balsemão, realçando o “papel essencial” que desempenhou na promoção da liberdade de imprensa e na consolidação do regime democrático.

“Despedimo-nos esta terça-feira de um grande nome do século XX português, um Homem que desempenhou um papel essencial na promoção da liberdade de imprensa e na consolidação do regime democrático, dois valores essenciais que importa preservar em tempos nebulosos como os que vivemos”, referiu o reitor da UC, em comunicado enviado à agência Lusa.

De acordo com Amílcar Falcão, Pinto Balsemão “manteve sempre uma atitude consciente e empenhada na construção de um mundo melhor”, uma postura que expressou no discurso de aceitação do Prémio UC, que recebeu em 2024.

“Sem cair na tentação do autoelogio, preferiu alertar-nos para as ameaças à democracia e à sustentabilidade do planeta, no mundo dividido em que vivemos. Nestas horas difíceis, apresento sentidas condolências à sua família e amigos”, acrescentou.

O jornalista e empresário Francisco Pinto Balsemão recebeu o Prémio Universidade de Coimbra a 01 de março de 2024, na sessão solene comemorativa do 734.º aniversário deste estabelecimento de ensino superior.

Francisco Pinto Balsemão, antigo líder do PSD, ex-primeiro-ministro e fundador do Expresso e da SIC, morreu na terça-feira aos 88 anos.

Balsemão foi fundador, em 1973, do semanário o Expresso, ainda durante a ditadura, da SIC, primeira televisão privada em Portugal, em 1992, e do grupo de comunicação social Impresa.

Em 1974, após o 25 de Abril, fundou, com Francisco Sá Carneiro e Magalhães Mota, o Partido Popular Democrático (PPD), mais tarde Partido Social Democrata PSD. Chefiou dois governos depois da morte de Sá Carneiro, entre 1981 e 1983, e foi, até à sua morte, membro do Conselho de Estado, órgão de consulta do Presidente da República.