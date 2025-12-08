diario as beiras
opiniao

O prémio da vergonha

08 de dezembro de 2025 às 13 h16
0 comentário(s)

Infelizmente é cada vez mais frequente falar-se de futebol por causa do que se passa fora das “quatro linhas”. E não deveria ser assim. Apesar do Presidente da FIFA já nos ter habituado a polémicas, a semana passada creio ter passado todas as marcas aceitáveis. A criação de um alegado “Prémio da Paz” e a sua entrega inaugural a Donald Trump, pelas mãos de Gianni Infantino, é um episódio que envergonha o desporto mundial e que fere os próprios princípios que a organização diz defender. Não há qualquer justificação plausível, ética ou simbólica para esta distinção. Há apenas perplexidade, indignação e a sensação de que a FIFA decidiu esticar, até ao limite, a elasticidade da pouca credibilidade que lhe resta.

A paz pressupõe cooperação, diálogo, promoção de entendimento entre povos, culturas e nações. Pressupõe também exemplo, responsabilidade e um percurso público coerente com esses valores. Basta um olhar rápido para perceber que nada disso está presente nesta escolha. A figura de Donald Trump, carregada de polémicas, divisões internas e tensões internacionais, está a anos-luz de representar qualquer ideal de pacificação. A decisão da FIFA, ao elevá-lo a símbolo de paz, é um insulto à inteligência coletiva e um perigo para a própria ideia de “fair play”, coisa que Trump já demonstrou não ter!

Gianni Infantino, que já habituou o mundo a decisões erráticas e a uma gestão opaca, vai agora mais longe: tenta apropriar-se da retórica moralizadora para premiar o que é, pura e simplesmente, impossível de defender. Um “Prémio da Paz” que nasce sem critério transparente, sem fundamento reconhecível e sem coerência com os valores universais do futebol, não é um prémio: é propaganda. E propaganda barata.

Aliás, se houvesse coerência e não subserviência da FIFA, o prémio deveria ter sido entregue também à Presidente do México e ao Primeiro-Ministro do Canadá, os outros co-organizadores do Mundial em 2026!

Este episódio deveria servir de alerta e de vergonha. A FIFA não está acima da ética, nem do escrutínio público, nem dos valores que apregoa sempre que lhe convém. Apenas expõe, de forma dolorosamente clara, o quão distante a FIFA está do espírito do desporto que afirma representar.

Autoria de:

Ricardo Castanheira

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

08 de dezembro

Câmara de Cantanhede com orçamento de 61,2 ME no próximo ano
08 de dezembro

PSP regista 72 mortes em acidente de viação nos primeiros 11 meses do ano
08 de dezembro

Ucrânia: Sete países da UE apoiam empréstimo de reparações para Kiev ficar numa posição forte
08 de dezembro

UE chega a acordo sobre mecanismo de solidariedade migratória

opiniao

opiniao
08 de dezembro às 13h16

O prémio da vergonha

0 comentário(s)
opiniao
06 de dezembro às 13h44

Opinião – “Arquitetos de Viagens” (1)

0 comentário(s)
opiniao
06 de dezembro às 13h41

Opnião – Suicídios

0 comentário(s)