diario as beiras
opiniao

O futuro é técnico

01 de dezembro de 2025 às 12 h00
0 comentário(s)

Há muito que repetimos a mesma conversa em Portugal: “temos de apostar no ensino técnico”. Diz-se isto há décadas, em relatórios, debates e promessas eleitorais. Mas depois chega a realidade, e a realidade mostra que continuamos presos ao velho preconceito: o ensino técnico ainda é visto como um plano B, um desvio, quase uma solução de recurso para quem “não seguiu o caminho certo”.

Entretanto, países que levam o futuro a sério fazem exatamente o contrário. A Suíça, por exemplo, transformou o ensino técnico e profissional numa espinha dorsal do seu modelo económico. Aqui, um jovem de 15 ou 16 anos pode entrar num percurso técnico que o leva diretamente para empresas altamente tecnológicas, indústrias avançadas, instituições de investigação e carreiras de enorme responsabilidade. Não é “menos” do que a universidade, é diferente, e muitas vezes é mais: mais empregabilidade, mais preparação prática, mais maturidade profissional.

O mesmo modelo sustenta a competitividade suíça, alimenta a inovação e reduz drasticamente a distância entre escola e mercado. Não é magia, é só visão. E é aqui que entra TUMO, um exemplo (g)local inspirador do que pode ser feito quando se abandona o discurso e se passa à ação. Parabéns à TUMO pela recente distinção, é mais do que merecida. O que TUMO faz é exatamente o que o país precisa: criar ambientes onde os jovens exploram tecnologia, criam, erram, inventam, aprendem fazendo.

Um espaço onde talento não tem pedigree, tem oportunidade. Portugal precisa desesperadamente de iniciativas assim. De lugares que se recusem a aceitar que o futuro se constrói com currículos do século passado. De centros que devolvam aos jovens o que o sistema tantas vezes lhes tira: curiosidade, criatividade, autonomia. O ensino técnico não é um remendo, é um pilar estratégico. É o que separa países que competem pelo futuro dos que ficam presos à retórica do “está quase”.

Autoria de:

Rui Duarte

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

01 de dezembro

O futuro é técnico
01 de dezembro

Adega de Cantanhede reforça aposta no cooperativismo
01 de dezembro

CP: O. Hospital soma e segue
01 de dezembro

Liga 3: Dois pontos desperdiçados

opiniao

opiniao
01 de dezembro às 12h00

O futuro é técnico

0 comentário(s)
opiniao
29 de novembro às 17h18

Opinião – 25 de Novembro: o inventado e o verdadeiro

0 comentário(s)
opiniao
29 de novembro às 17h16

Opinião: Pela boca morre o peixe!

0 comentário(s)