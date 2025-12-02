Há muito que repetimos a mesma conversa em Portugal: “temos de apostar no ensino técnico”. Diz-se isto há décadas, em relatórios, debates e promessas eleitorais. Mas depois chega a realidade, e a realidade mostra que continuamos presos ao velho preconceito: o ensino técnico ainda é visto como um plano B, um desvio, quase uma solução de recurso para quem “não seguiu o caminho certo”.

Entretanto, países que levam o futuro a sério fazem exatamente o contrário. A Suíça, por exemplo, transformou o ensino técnico e profissional numa espinha dorsal do seu modelo económico. Aqui, um jovem de 15 ou 16 anos pode entrar num percurso técnico que o leva diretamente para empresas altamente tecnológicas, indústrias avançadas, instituições de investigação e carreiras de enorme responsabilidade. Não é “menos” do que a universidade, é diferente, e muitas vezes é mais: mais empregabilidade, mais preparação prática, mais maturidade profissional.

O mesmo modelo sustenta a competitividade suíça, alimenta a inovação e reduz drasticamente a distância entre escola e mercado. Não é magia, é só visão. E é aqui que entra TUMO, um exemplo (g)local inspirador do que pode ser feito quando se abandona o discurso e se passa à ação. Parabéns à TUMO pela recente distinção, é mais do que merecida. O que TUMO faz é exatamente o que o país precisa: criar ambientes onde os jovens exploram tecnologia, criam, erram, inventam, aprendem fazendo.

Um espaço onde talento não tem pedigree, tem oportunidade. Portugal precisa desesperadamente de iniciativas assim. De lugares que se recusem a aceitar que o futuro se constrói com currículos do século passado. De centros que devolvam aos jovens o que o sistema tantas vezes lhes tira: curiosidade, criatividade, autonomia. O ensino técnico não é um remendo, é um pilar estratégico. É o que separa países que competem pelo futuro dos que ficam presos à retórica do “está quase”.