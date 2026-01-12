diario as beiras
Nacional

Nuno Melo diz que espera que EUA se “comportem como aliados”

12 de janeiro de 2026 às 19 h30
0 comentário(s)
Ministro da Defesa, Nuno Melo. Fotografia: DR

O ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, afirmou hoje que espera que os Estados Unidos se “comportem como aliados”, na sequência das recentes pressões do Presidente norte-americano Donald Trump para tomar a Gronelândia.

“O que se espera dos aliados é que se comportem como aliados e os Estados Unidos são um aliado fundamental na NATO e espero bem que assim possa continuar a ser por muitos e bons anos”, disse Nuno Melo à Lusa à margem da cerimónia comemorativa do dia da Academia Militar em Lisboa.

O ministro da Defesa sublinhou que o desejo é de paz, sobretudo na Europa, e que para isso “há que valorizar a NATO e ter palavras que são de união e não palavras que são de rutura”.

“O facto é que a NATO vence a Guerra Fria não por ser NATO, foi por ser política e operacionalmente forte e por contar com os aliados que tem”, adiantou.

Questionado sobre se Portugal já contactou com aliados da NATO e se poderá integrar as conversações entre países membros da aliança atlântica para eventualmente reforçar o contingente militar na Gronelândia, Nuno Melo preferiu não responder, admitindo apenas que a NATO reúne frequentemente e que “todos os temas podem ser tratados”.

O ministro da Defesa fez questão ainda de assinalar os 236 anos da Academia Militar sublinhando a inversão do balanço de entradas e saídas de pessoal nas Forças Armadas.

“Temos hoje muitos mais militares a entrarem nas Forças Armadas nos três ramos do que a saírem”, disse, defendendo que “quando se investe e se faz o que está certo, os bons resultados também acontecem”.

“Uma queda persistente de 15 anos ser invertida ao fim de tão pouco tempo, eu acho que é realmente notável e isso deve ser assinalado”, afirmou referindo-se ao tempo de mandato do Governo.

A Gronelândia rejeitou hoje “de forma inequívoca” a pretensão dos Estados Unidos de “tomar posse” do território e anunciou que vai intensificar esforços para garantir que a defesa seja assegurada no âmbito da NATO.

“Os Estados Unidos reiteraram novamente o desejo de tomar posse da Gronelândia, algo que a coligação governamental não pode aceitar de maneira nenhuma”, afirmou o governo num comunicado.

O governo autónomo gronelandês acrescentou que pretende reforçar a integração da defesa do território no quadro da Aliança Atlântica, na sequência do apoio expresso por vários Estados-membros.

Berlim também confirmou hoje que a NATO está a discutir um possível fortalecimento da segurança no Ártico.

No domingo, Trump reiterou que os EUA vão apoderar-se “de uma forma ou de outra” da Gronelândia, alegando precisar de um “título de propriedade” sobre o território.

No início da semana, o Presidente norte-americano reconheceu que podia ter de escolher entre a preservação da integridade da NATO e o controlo da Gronelândia.

As declarações de Trump têm provocado crescente preocupação entre os aliados europeus e reforçado o debate sobre a importância estratégica do Ártico no quadro da segurança euro-atlântica.

Trump utilizou a Rússia e a China como argumento para justificar a suposta necessidade de uma anexação da Gronelândia.

Autoria de:

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

12 de janeiro

Seguro discorda de avaliação de Montenegro sobre situação no SNS
12 de janeiro

Sismo de 1.1 de magnitude fez a terra tremer na Pampilhosa da Serra
12 de janeiro

Cotrim Figueiredo assume ter sido “pouco claro” e garante não querer Ventura como PR
12 de janeiro

Portugal na Lista de Honra da ONU pelo pagamento integral das obrigações de 2026

Nacional

Nacional
12 de janeiro às 20h58

Seguro discorda de avaliação de Montenegro sobre situação no SNS

0 comentário(s)
Nacional
12 de janeiro às 20h34

Cotrim Figueiredo assume ter sido “pouco claro” e garante não querer Ventura como PR

0 comentário(s)
Nacional
12 de janeiro às 20h02

Ventura diz que agora é o momento para se ser patriota

0 comentário(s)