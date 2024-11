O Núcleo Museológico do Sal reabre em dezembro. Ao que o DIÁRIO AS BEIRAS apurou, a reabertura deverá acontecer na primeira quinzena.

Este equipamento do Município da Figueira da Foz, situado na localidade de Armazéns, na freguesia de Lavos, esteve em obras de requalificação desde finais 2023, cuja empreitada tinha um prazo de execução de 270 dias.

As obras foram realizadas ao abrigo do programa de cooperação com países da União Europeia EEA Grants, financiados pelos estados extracomunitários da Noruega, Islândia e Lichtenstein. A requalificação custou 547.801 euros, sem IVA incluído.

Esta empreitada teve como finalidade criar a Quinta Ciência Viva do Sal, que incluiu a requalificação do edifício principal do Núcleo Museológico do Sala, a Salina Municipal do Corredor da Cobra e o armazém de sal.

