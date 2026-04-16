Coimbra

Núcleo de Coimbra da Liga dos Combatentes assinalou 102.º aniversário

16 de abril de 2026 às 17 h13
Várias entidades estiveram presentes na cerimónia no Convento São Francisco | Foto: Ana Catarina Ferreira
Afonso Pereira Bastos
Autor
Afonso Pereira Bastos

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

O Núcleo de Coimbra da Liga dos Combatentes assinalou há momentos o seu 102.º Aniversário com a realização de uma Sessão Solene de elevado significado institucional e histórico. O momento foi assinalado com o corte do bolo com uma espada.

O evento decorreu na Sala D. Afonso Henriques, no Convento São Francisco, com o apoio da Câmara Municipal de Coimbra.

A cerimónia ficou ainda marcada pela imposição de condecorações a militares que serviram Portugal em situação de campanha, num ato simbólico de reconhecimento da Pátria pelo seu sacrifício e pelo cumprimento do dever.

| Mais informações na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

 

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

16 de abril

São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades têm finalmente junta de freguesia
16 de abril

Banco Santander em Coimbra para "antecipar riscos e identificar oportunidades"
16 de abril

Litocar e Queima das Fitas renovam parceria
16 de abril

Variante de Quiaios avança dentro do prazo

Coimbra

São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades têm finalmente junta de freguesia

Banco Santander em Coimbra para “antecipar riscos e identificar oportunidades”

Litocar e Queima das Fitas renovam parceria