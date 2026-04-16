Núcleo de Coimbra da Liga dos Combatentes assinalou 102.º aniversário

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

O Núcleo de Coimbra da Liga dos Combatentes assinalou há momentos o seu 102.º Aniversário com a realização de uma Sessão Solene de elevado significado institucional e histórico. O momento foi assinalado com o corte do bolo com uma espada.

O evento decorreu na Sala D. Afonso Henriques, no Convento São Francisco, com o apoio da Câmara Municipal de Coimbra.

A cerimónia ficou ainda marcada pela imposição de condecorações a militares que serviram Portugal em situação de campanha, num ato simbólico de reconhecimento da Pátria pelo seu sacrifício e pelo cumprimento do dever.

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