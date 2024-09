Nova unidade de saúde de Arganil deverá entrar em obras no primeiro trimestre de 2025

O presidente da Câmara de Arganil prevê que no primeiro trimestre do próximo ano tenha início a construção do novo Centro de Saúde e Serviço Básico de Urgência (SUB) do concelho.

O futuro edifício, que vai substituir as atuais instalações, deverá custar cerca de quatro milhões de euros e será totalmente suportado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), adiantou Luís Paulo Costa à agência Lusa.

“Estamos a acelerar a fundo no projeto, que deverá estar concluído até final de setembro ou na primeira quinzena de outubro, de modo a lançarmos o concurso e no primeiro trimestre de 2025 podermos iniciar as obras”, salientou.

O edifício terá de estar concluído até final de junho de 2026 para cumprir os prazos do PRR.

O autarca Luís Paulo Costa salientou que as novas instalações vão situar-se numa zona mais acessível, à entrada de Arganil, junto à Capela de São Pedro, em terreno adquirido pelo Município, onde outrora funcionou uma fábrica de resina.

A população abrangida pelo Centro de Saúde é de 12.191 utentes. A SUB de Arganil, que integra a Rede Nacional de Emergência e Urgência, tem uma ampla abrangência territorial, servindo maioritariamente os concelhos de Arganil, Oliveira do Hospital, Tábua, Góis e parte dos de Pampilhosa da Serra e de Penacova (todos no distrito de Coimbra), devido à proximidade geográfica.