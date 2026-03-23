O Município de Penela publicou uma nota de pesar pelo falecimento de José Henrique Abreu Marques, na sequência de um acidente registado ao final da tarde de domingo passado.

“Foi com profundo sentimento de tristeza e consternação que a Câmara Municipal de Penela recebeu a notícia do trágico falecimento de José Henrique Abreu Marques. Mais do que o proprietário do emblemático Restaurante “O Pastor”, o “Zé do Pastor” — como todos carinhosamente o tratavam — era uma pessoa dedicada e um pilar da nossa comunidade, tornando-se num verdadeiro embaixador de Penela, transformando a sua casa num lugar de encontro e de afetos que honrou o nome do nosso concelho durante décadas”, refere a autarquia na rede social Facebook.

“A sua partida deixa um vazio imenso no nosso tecido empresarial, mas, acima de tudo, nos nossos corações. Perdemos um homem de causas, sempre pronto a colaborar e a impulsionar a nossa terra com um entusiasmo contagiante”, acrescenta.

“Neste momento de dor, a autarquia recorda o seu legado e endereça as mais sentidas condolências à família, em especial à sua mulher e filha, amigos e colaboradores. Deixamos um abraço forte e solidário, com a certeza de que o seu legado de trabalho e amizade jamais será esquecido. Até sempre, Zé”, termina a publicação.