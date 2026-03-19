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Nomeado grupo de trabalho para elaborar relatório técnico sobre Bacia do Mondego

19 de março de 2026 às 20 h09
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Os membros do grupo de trabalho que elaborará o relatório técnico sobre a Bacia do Mondego já foram escolhidos, tendo de apresentar um relatório preliminar até 9 de maio.

Em comunicado, a Ordem dos Engenheiros disse hoje que o grupo será coordenado por Armando Baptista da Silva Afonso, especialista em Sanitária e membro conselheiro da entidade.

A equipa é composta por José Alfeu Sá Marques, especialista em Hidráulica e Sanitária e também membro conselheiro da Ordem dos Engenheiros, Nuno Eduardo da Cruz Simões e Carla Andreia Pimentel Rodrigues, ambos especialistas em Hidráulica, e Paulo José da Venda Oliveira, especialista em Geotecnia.

A constituição do grupo de trabalho resultou de um protocolo entre a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e a Ordem dos Engenheiros, assinado em 27 de fevereiro, para a elaboração de um relatório técnico sobre as cheias de 2026 na Bacia Hidrográfica do rio Mondego e revisão dos modelos de gestão do risco.

Os membros do grupo serão nomeados esta sexta-feira, em Coimbra, numa sessão pública que conta com a presença do presidente da APA, José Pimenta Machado, e do bastonário da Ordem dos Engenheiros, Fernando de Almeida Santos.

De acordo com o protocolo, os especialistas terão de fazer uma “análise comparativa das circunstâncias associadas à rutura do dique do leito central” ocorrida este ano, devido ao mau tempo, tendo em consideração os eventos em 2001 e 2019, assim como a reavaliação do projeto das infraestruturas do Baixo Mondego e “a sua eventual adaptação às exigências atuais decorrentes das alterações climáticas”.

Entre os trabalhos a desenvolver consta ainda a apresentação de “contributos para o modelo de governança para o Aproveitamento Hidráulico do Baixo Mondego, envolvendo a revisão do modelo de manutenção continuada, assegurando meios financeiros para a conservação preventiva através de um modelo de cogestão participada pelos municípios, entidades e agentes económicos da região”.

Os trabalhos serão desenvolvidos “num prazo máximo de 100 dias”, tendo o grupo de trabalho de apresentar um relatório preliminar até 9 de maio, afirmou a Ordem dos Engenheiros.

Autoria de:

Agência Lusa

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