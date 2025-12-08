Ao cruzar as portas do Penela Presépio, o espírito de Natal é sentido de outra forma. Mais do que ver figuras conhecidas da tradição católica, a viagem transporta os visitantes para outros tempos, como se estivesse a viver aquele pedaço de História. A experiência sensorial leva, quem visita Penela, do presente para o tempo de Maria e José, numa recriação criativa.

A viagem ao Natal católico começa na agitação do mercado de Jerusalém, mas depressa encontra a tranquilidade rústica de Nazaré, com a recriação detalhada das casas e ofícios. É aqui que é dada a conhecer a vida simples do casal, revivendo o seu casamento e os preparativos para o nascimento de Jesus, numa atmosfera de profunda expectativa. Através de hologramas e com a ajuda de atores cheios de vestes e utensílios da época, história vai sendo contada em passo lento.

O caminho segue, culminando em Belém. A viagem termina com o menino Jesus na manjedoura, rodeado pelos animais e pelos reis magos.

