Navigator é o novo fornecedor da linha de pratos descartáveis da marca Kasa

23 de fevereiro de 2026 às 09 h59
DR

Os pratos e tigelas de fibra moldada da Kasa, a marca de decoração e artigos para o lar exclusiva do Continente, passam a ser produzidos em Portugal pela The Navigator Company.

Esta colaboração garante origem nacional a estes produtos de uso único e reforça a aposta conjunta das duas entidades na valorização da produção em Portugal, na segurança alimentar e no desenvolvimento de soluções verdadeiramente sustentáveis para o quotidiano.

Produzidos com 100% de fibra virgem de origem florestal, isenta de contaminantes, estes artigos asseguram elevados padrões de segurança alimentar, estando em conformidade com a norma BfR XXXVI, uma das principais referências europeias para materiais em contacto com alimentos. A matéria-prima utilizada tem origem em florestas geridas de forma responsável e certificadas, refletindo uma abordagem integrada que alia gestão florestal sustentável, inovação industrial e responsabilidade ambiental ao longo de toda a cadeia de valor.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (23/02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Paulo Marques

