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Desporto

Natação: 1º Mergulho não para de crescer

19 de março de 2026 às 09 h05
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Foto DR

Está a meio o Circuito 1.º Mergulho da Associação de Natação de Coimbra (ANC). Trata-se de uma prova para nadadores em fase de pré-competição, que integra quatro jornadas ao longo da época.
A 1 de março, a Piscina Rui Abreu, em Coimbra, recebeu a 2.ª jornada. Disputada em dois turnos, contou com 15 clubes filiados na ANC, num total de 269 atletas – 144 masculinos e 125 femininos – que realizaram 600 participações individuais e 47 estafetas.
Trata-se de um número muito significativo de jovens em processo de transição das escolas para a competição, admite Tomás Veloso, presidente da ANC. De resto, Coimbra é um dos distritos do país com mais nadadores envolvidos no circuito, integrado no projeto “Portugal da Nadar”, da Federação Portuguesa de Natação.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Paulo Marques

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