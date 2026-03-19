Está a meio o Circuito 1.º Mergulho da Associação de Natação de Coimbra (ANC). Trata-se de uma prova para nadadores em fase de pré-competição, que integra quatro jornadas ao longo da época.

A 1 de março, a Piscina Rui Abreu, em Coimbra, recebeu a 2.ª jornada. Disputada em dois turnos, contou com 15 clubes filiados na ANC, num total de 269 atletas – 144 masculinos e 125 femininos – que realizaram 600 participações individuais e 47 estafetas.

Trata-se de um número muito significativo de jovens em processo de transição das escolas para a competição, admite Tomás Veloso, presidente da ANC. De resto, Coimbra é um dos distritos do país com mais nadadores envolvidos no circuito, integrado no projeto “Portugal da Nadar”, da Federação Portuguesa de Natação.

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