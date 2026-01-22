diario as beiras
Desporto

Nassur Bacem, que jogou na Académica e no O. Hospital, morre durante jogo da Taça da AF Algarve

22 de janeiro de 2026 às 13 h15
0 comentário(s)
DR

Nassur Bacem, de 27 anos, jogador do Moncarapachense, morreu na quarta-feira à noite sequência de uma paragem cardiorrespiratória durante um jogo da 3.ª eliminatória da Taça da Associação de Futebol do Algarve frente ao Imortal, adiantou o clube. O atleta representou também a Académica e o O. Hospital.

Numa nota na página do clube na rede social Facebook, o Moncarapachense referiu que o atleta caiu inanimado no relvado e que foram de imediato “acionados todos os meios de socorro, INEM e a pronta intervenção do médico e do fisioterapeuta do clube assim como o fisioterapeuta do Imortal e do responsável pelo Suporte Básico de Vida do Estádio Municipal de Olhão”, onde decorria a partida.

O clube do Campeonato de Portugal indicou ainda que “apesar de todos os esforços, não foi possível reverter a situação”.

“O Nassur parte demasiado cedo, deixando um vazio imenso no nosso clube e em todos os que com ele privaram, dentro e fora de campo. Era um atleta, um colega e uma pessoa que fará sempre parte da nossa família. À família, amigos e entes queridos, endereçamos as nossas mais sentidas condolências, neste momento de dor profunda”, pode ler-se na publicação do emblema do concelho de Olhão.

A Associação de Futebol do Algarve e a freguesia de Moncarapacho já manifestaram o pesar pela morte de Nassur Bacem nas suas redes sociais, bem como diversos clubes da região do Algarve e outros emblemas por onde o jogador passou.

Na formação, Nassur Bacem representou clubes como RD Águeda, Sporting, Gafanha, Académica, Braga e Leixões, clube matosinhense que representou também como sénior, assim como o Vista Alegre, Marítimo, Oliveira do Hospital e Camacha.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

22 de janeiro

Mau tempo: Maioria do território continental em estado de prontidão nível 3
22 de janeiro

Mau tempo leva ao cancelamento da Feira de Velharias de Coimbra
22 de janeiro

Multinacional investe 40 milhões de euros e cria 300 novos postos de trabalho em Soure
22 de janeiro

Escola Agrária de Coimbra regista variedades de sementes próprias

Desporto

Desporto
22 de janeiro às 13h15

Nassur Bacem, que jogou na Académica e no O. Hospital, morre durante jogo da Taça da AF Algarve

0 comentário(s)
Desporto
22 de janeiro às 09h33

Futebol: Soure vai ter novo complexo desportivo

0 comentário(s)
Desporto
22 de janeiro às 09h32

António Xavier reforça ataque da Académica

0 comentário(s)