Nassur Bacem, de 27 anos, jogador do Moncarapachense, morreu na quarta-feira à noite sequência de uma paragem cardiorrespiratória durante um jogo da 3.ª eliminatória da Taça da Associação de Futebol do Algarve frente ao Imortal, adiantou o clube. O atleta representou também a Académica e o O. Hospital.

Numa nota na página do clube na rede social Facebook, o Moncarapachense referiu que o atleta caiu inanimado no relvado e que foram de imediato “acionados todos os meios de socorro, INEM e a pronta intervenção do médico e do fisioterapeuta do clube assim como o fisioterapeuta do Imortal e do responsável pelo Suporte Básico de Vida do Estádio Municipal de Olhão”, onde decorria a partida.

O clube do Campeonato de Portugal indicou ainda que “apesar de todos os esforços, não foi possível reverter a situação”.

“O Nassur parte demasiado cedo, deixando um vazio imenso no nosso clube e em todos os que com ele privaram, dentro e fora de campo. Era um atleta, um colega e uma pessoa que fará sempre parte da nossa família. À família, amigos e entes queridos, endereçamos as nossas mais sentidas condolências, neste momento de dor profunda”, pode ler-se na publicação do emblema do concelho de Olhão.

A Associação de Futebol do Algarve e a freguesia de Moncarapacho já manifestaram o pesar pela morte de Nassur Bacem nas suas redes sociais, bem como diversos clubes da região do Algarve e outros emblemas por onde o jogador passou.

Na formação, Nassur Bacem representou clubes como RD Águeda, Sporting, Gafanha, Académica, Braga e Leixões, clube matosinhense que representou também como sénior, assim como o Vista Alegre, Marítimo, Oliveira do Hospital e Camacha.