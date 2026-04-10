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Nasce nova editora para ser ponto de encontro da música improvisada

10 de abril de 2026 às 14 h28
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Editora tem como primeiro momento público a apresentação do trio 10ComunA.L., no domingo, no Salão Brazil | Fotografia: DR

Uma nova editora, chamada K FORA, nasceu em Coimbra para dar corpo à cena de música improvisada e experimental, procurando registar e alimentar encontros artísticos.

A editora tem como primeiro momento público a apresentação do trio 10ComunA.L., no domingo, no Salão Brazil, em Coimbra, no âmbito do festival Santos da Casa, sendo também o primeiro grupo a editar por este novo selo.

O trio, composto por Bernardo Matos, Bernardo Rocha e João Toscano, é também quem “abre a porta da editora”, explicou um dos músicos à agência Lusa, salientando que o novo projeto pretende ser um “abrigo para uma rede de artistas em colaboração”.

De acordo com Bernardo Rocha, a editora tem como premissa “registar encontros”, estando já em vista uma segunda edição por um grupo que reúne músicos de Coimbra e do Fundão num septeto.

O músico salienta que a editora pretende ser “100% música humana”, considerando que, no momento atual, é preciso vincar “uma diferenciação entre arte humana e não humana”, não havendo recurso a quaisquer mecanismos de inteligência artificial na composição e criação artística.

Bernardo Rocha rejeita rótulos associados à música que será criada dentro da editora, vincando que haverá um pendor para o improviso e para a fusão e cruzamento de “muitas linguagens”.

“Trabalhamos a questão do registo de encontros, de música criativa e improvisada, mas também queremos que outra malta, de outros espetros, se possa envolver”, vincou Bernardo Rocha.

“Queremos, sobretudo, colocar música cá para fora. Vamos indo e vamos vendo. Temos um mapa muito grande, mas sem estradas feitas”, acrescentou, referindo que está previsto que as primeiras seis a sete edições serão em registo de encontros entre diferentes músicos e artistas.

Para o artista e membro da editora, a música a ser editada será sobretudo “produzida na margem”, não tendo uma perspetiva de se integrar “num contexto económico”.

A editora K FORA terá sobretudo edições pequenas, dando o exemplo do grupo 10ComunA.L., com 50 edições físicas, em CD, em que cada objeto será único, com embalamento e design diferente.

Noutras edições, poderá ser optado por outros formatos, como ‘pens’, notou.

Segundo Bernardo Rocha, a editora procura também dar corpo a um movimento de música improvisada presente em Coimbra e na região, querendo “criar uma rede de artistas que tenha Coimbra como o seu centro, mas colaborando com muitos outros artistas”.

Texto de:Agência Lusa

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