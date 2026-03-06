diario as beiras
Coimbra

Músico e escritor Luca Argel revisita história política do samba em Coimbra

06 de março de 2026 às 17 h07
0 comentário(s)
DR

O músico, poeta e escritor luso-brasileiro Luca Argel vai levar à cidade de Coimbra, na próxima semana, um espetáculo multidisciplinar, que promete resgatar a memória política e as vozes do samba, divulgou hoje a Câmara Municipal.

“O manifesto sonoro e visual, concebido pelo músico, poeta e escritor luso-brasileiro Luca Argel, propõe uma experiência transversal que cruza música, narração e ilustração ao vivo, resgatando a memória política do samba e das vozes que, ao longo da história, foram muitas vezes invisibilizadas”.

O espetáculo ‘Samba de Guerrilha’ está agendado para as 21:30 de quarta-feira, no Grande Auditório do Convento São Francisco, na cidade de Coimbra.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (07/03/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

06 de março

Câmara diz que seria “impensável” alterar rota do 'metrobus' em rua de Coimbra
06 de março

Contrato com a Académica para o Estádio Municipal aprovado por larga maioria
06 de março

Camião derrama camião e leva ao corte da avenida Inês de Castro em Coimbra
06 de março

Mau tempo: Ministro da Agricultura acusa em Montemor-o-Velho banca de privilegiar quem tem menos risco

Coimbra

Coimbra
06 de março às 19h46

Câmara diz que seria “impensável” alterar rota do ‘metrobus’ em rua de Coimbra

0 comentário(s)
CoimbraDesporto
06 de março às 19h37

Contrato com a Académica para o Estádio Municipal aprovado por larga maioria

0 comentário(s)
Coimbra
06 de março às 19h17

Camião derrama camião e leva ao corte da avenida Inês de Castro em Coimbra

0 comentário(s)