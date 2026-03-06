O músico, poeta e escritor luso-brasileiro Luca Argel vai levar à cidade de Coimbra, na próxima semana, um espetáculo multidisciplinar, que promete resgatar a memória política e as vozes do samba, divulgou hoje a Câmara Municipal.

“O manifesto sonoro e visual, concebido pelo músico, poeta e escritor luso-brasileiro Luca Argel, propõe uma experiência transversal que cruza música, narração e ilustração ao vivo, resgatando a memória política do samba e das vozes que, ao longo da história, foram muitas vezes invisibilizadas”.

O espetáculo ‘Samba de Guerrilha’ está agendado para as 21:30 de quarta-feira, no Grande Auditório do Convento São Francisco, na cidade de Coimbra.

