Museus e Monumentos de Portugal diz que museus em obras continuam a trabalhar

O presidente da Museus e Monumentos de Portugal defendeu hoje que os museus que estão a ser alvo de obras, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), estão de portas fechadas mas continuam a trabalhar.

“Eles não estão fechados, cristalizados, há muita coisa a acontecer. Portanto, o facto de ninguém ver o que está dentro de portas”, não significa que os museus estejam parados, “estão a trabalhar noutras coisas que são necessárias”, esclareceu Alexandre Nobre Pais.

O presidente da Museus e Monumentos de Portugal, Alexandre Nobre Pais, participou ao final da manhã de hoje, na cerimónia de apresentação da aquisição de terrenos para a expansão do campo arqueológico de Conímbriga.

Em declarações à agência Lusa, Alexandre Nobre Pais aludiu ao exemplo do Museu Nacional de Conímbriga, que também será alvo de obras de requalificação e ampliação.

“Quando este fechar, vai-se trabalhar no restauro dos mosaicos, as equipas estarão muito mais focadas noutras áreas. Há sempre muita coisa a fazer”, sustentou.

De acordo com a Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, o período para a apresentação de propostas para a empreitada de requalificação e ampliação do Museu Nacional de Conímbriga decorre até 03 de abril.

Em novembro do ano passado, Alexandre Nobre Pais deu conta de que em 2025, além dos já encerrados Museu Nacional de Arqueologia, Museu Nacional do Traje e Museu Nacional da Música, com abertura prevista para Mafra, vão também estar encerrados, pelo menos em parte do ano, o Museu Nacional do Teatro e da Dança, o Museu Nacional de Arte Antiga e o Museu Nacional do Azulejo, para obras de reabilitação no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

O investimento na área do Património Cultural, que dispõe de um valor global de 214,1 milhões de euros a executar até 2026, prevê intervenções em 73 museus, monumentos e palácios, no valor de 165,8 milhões de euros, em dois teatros nacionais – S. Carlos e D. Maria – e no Teatro Camões, num total de 48,3 milhões, perfazendo 214,1 milhões de euros para 76 intervenções.

O Teatro Camões, em Lisboa, e o Museu José Malhoa, nas Caldas da Rainha, estão, na área da Cultura, entre os projetos concluídos no âmbito do PRR.