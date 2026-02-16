O Museu Nacional Machado de Castro, em Coimbra, vai encerrar ao público a partir da próxima semana, em decorrência das obras de requalificação que tiveram início em 2025, e deve reabrir em junho.

O encerramento do equipamento cultural deve-se às obras, financiadas em mais de dois milhões de euros pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que “estão já a desenvolver-se desde meados de 2025”, disse hoje à agência Lusa a diretora do museu, Sandra Saldanha.

“Temos mantido sempre o museu aberto”, encerrado apenas parcialmente, mas a partir da próxima semana, e até junho, “estará totalmente encerrado para a conclusão das obras nos espaços que estão abertos neste momento”.

