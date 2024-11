Museu LOAD ZX, em Cantanhede, reforça apostas na educação, ‘gaming’ e inovação

O Museu LOAD ZX vai reforçar as apostas na educação, ‘gaming’ e inovação, eixos assinalados como essenciais no novo plano estratégico deste espaço, que abriu portas há quatro anos na cidade de Cantanhede, revelou hoje a Câmara Municipal.

De acordo com o Município de Cantanhede, o novo plano pretende reafirmar o Museu LOAD ZX como um espaço de referência na área educativa, cultural, promovendo a literacia digital e a inclusão.

“Ao destacar o potencial do ‘gaming’ como ferramenta educacional, o Museu LOAD ZX pretende fortalecer o seu papel como recurso fundamental para escolas, alunos e para a comunidade em geral”, acrescenta numa nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Para o vice-presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, Pedro Cardoso, “esta é uma excelente oportunidade para reafirmar o enorme potencial deste projeto inovador, o interesse museológico, cultural, histórico e científico do LOAD ZX”.

“Assim como a relevância educativa e lúdica-pedagógica desta unidade museológica para as escolas e para os alunos, um verdadeiro recurso educativo, determinante para uma verdadeira literacia digital, e para a promoção das TIC [tecnologias da informação e comunicação], numa lógica de igualdade de oportunidades e de inclusão”, evidenciou.

O Museu LOAD ZX, localizado na antiga escola primária Conde Ferreira, no centro da cidade de Cantanhede (distrito de Coimbra), abriu portas no dia 17 de outubro de 2020, “provavelmente com a maior coleção mundial de invenções de Sir Clive Sinclair”, onde se destaca o microcomputador ZX Spectrum.

O projeto, nascido em território nacional fruto da visão do colecionador e engenheiro informático João Diogo Ramos, natural de Cantanhede, homenageia os pioneiros que colocaram os computadores nas nossas casas durante os anos 80.

Recentemente, o Museu LOAD ZX celebrou uma parceria com a Hemeroteca Municipal de Lisboa, que “dá acesso a um espólio histórico sobre a tecnologia em Portugal e que irá estar disponível para consulta num quiosque no museu”.

“Este tipo de parcerias é algo que procuramos ativamente e são parte essencial de um dos eixos que o museu apresenta hoje no seu novo plano estratégico 2025-2030, e que está agora disponível para consulta pública no nosso site”, afirmou o fundador e curador do museu, João Diogo Ramos.