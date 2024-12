Muro de acesso à praia de Palheiros foi reconstruído

Já foi reposto o muro de proteção da margem rio Mondego que abateu em maio passado e que tinha impedido o acesso pela margem direita à Praia Fluvial de Palheiros e Zorro, Torres do Mondego, Coimbra.

A obra, com um custo de cerca de 185 mil euros (com IVA), consistiu na substituição do anterior muro de gabião (que tinha um perfil vertical que colapsou), por uma estrutura em enrocamento inclinada, que deverá conferir uma maior solidez àquele troço do rio em curva.

De acordo com o contrato assinado pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), a empreitada teve como objetivo “promover a reabilitação do açude existente com enrocamento em pedra, de modo a proteger as infraestruturas adjacentes, contribuindo ao mesmo tempo, para a melhoria das condições de segurança de pessoas e bens” na rua Porto do Meio, que desce até à praia, num único sentido, subindo pela rua da Barca do Mondego.

