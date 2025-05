Mural embeleza escola e alerta para a importância de “ouvir”

A Escola Básica do Bairro Norton de Matos está (ainda) mais bonita. Nos últimos dias, Daniela Guerreiro foi dando corpo a uma pintura na fachada principal do estabelecimento de ensino. Nela retratou um adulto que segura a mão de uma criança enquanto a escuta, indiferente ao que se passa em redor.

O mural, que foi ontem inaugurado, é alusivo a um dos princípios dos Primeiros Socorros Psicológicos – “Ouvir” – e pretende reforçar a importância da saúde mental e do apoio psicossocial desde a infância.

Como referiu na cerimónia Amândio Henriques, delegado regional da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) para o distrito de Coimbra, “a obra simboliza o estar presente, a escuta ativa, com empatia e sem julgamentos”.

“Transmite um olhar atento e cuidado, por parte de um adulto, dirigido à criança ou ao jovem, em contexto profissional e educativo. Exprime a compreensão e o apoio emocional, fundamentais na resposta aos desafios emocionais em ambiente escolar”, disse o responsável.

