Município está a concluir quatro Condomínios de Aldeia

O Município da Lousã, no âmbito da medida do Fundo Ambiental “Condomínio de Aldeia — Programa de Apoio às Aldeias Localizadas em Territórios de Floresta”, encontra-se a concluir os quatro projetos de condomínios de aldeia aprovados em 2024.

Estes quatro condomínios integram as aldeias de Cabanões e Vale Pereira da Serra, da União das Freguesias de Lousã e Vilarinho, e Casal de São Miguel e Quatro Águas, da freguesia de Serpins.

