Município de Condeixa-a-Nova lamenta morte de dois jovens em acidente em Coimbra

O Município de Condeixa-a-Nova manifestou publicamente o seu pesar pela morte de dois jovens naturais do concelho, Bruno Paredes e Hugo Meneses, vítimas de um trágico acidente ocorrido em Coimbra.

Em nota divulgada, a autarquia expressa “um profundo sentimento de consternação e de pesar” pela perda dos dois estudantes universitários, sublinhando o impacto da tragédia não só junto das famílias e amigos, mas também em toda a comunidade condeixense.

O executivo municipal endereçou condolências às famílias enlutadas, bem como aos colegas e amigos das vítimas, manifestando total solidariedade neste momento de dor. “A perda prematura destes dois jovens, com todo um futuro pela frente, deixa um vazio irreparável”, refere a mesma nota.

O Município destaca ainda que se associa ao luto coletivo sentido no concelho, partilhando “o abalo, a tristeza e o silêncio” que marcam este momento.