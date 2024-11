Município de Coimbra tem 600 famílias em lista de espera para acesso à habitação social

Coimbra tem, neste momento, uma lista de espera de cerca de 600 famílias para acesso à habitação social. Um número que é, de acordo com Francisco Rodrigues, diretor do Departamento de Ação e Habitação Social da autarquia, revelador dos problemas sociais ao nível da habitação que também se sentem no concelho. “Por alguma razão, há neste momento investimentos de muitos milhões de euros no concelho, alguns já em execução, outros para se iniciar em breve”, afirmou.

Em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS à margem do Encontro da Rede Social de Coimbra, que decorreu ontem, Francisco Rodrigues disse que, apesar de ser um concelho com um elevado poder de compra, Coimbra é uma cidade onde as realidades sociais que revelam vulnerabilidades são também “muito marcantes”.

“Sabemos todos o que é a pobreza, sabemos todos o que são pessoas em situação de sem abrigo. Mas nem sempre conseguimos identificar o que está na origem dessas vulnerabilidades ou o que levou aquela pessoa entrar nessa situação”, afirmou.

No entanto, admite que entre as causas estão, muitas vezes, a problemática das adições, as patologias ao nível da saúde mental ou a insuficiente oferta habitacional.

