diario as beiras
Arganil

Município de Arganil investe mais de 835 mil euros em equipamento escolar

22 de janeiro de 2026 às 10 h00
0 comentário(s)
DR

No âmbito das empreitadas de requalificação em execução da Escola Secundária de Arganil e da Escola Básica (EB) 2 e 3 Professor Mendes Ferrão, em Coja, o município de Arganil tem em curso vários procedimentos de contratação pública para a aquisição de equipamento escolar, desportivo, informático e de cozinha, num investimento superior a 835 mil euros (valor sem IVA).

De acordo com a autarquia, “do investimento global, 463 mil euros dizem respeito ao fornecimento de mobiliário escolar, mais de 83 mil euros à aquisição de material desportivo e mais de 155 mil euros ao fornecimento de material informático, cujos procedimentos se encontram em curso”.

Acrescenta ainda “a aquisição de equipamento de cozinha e refeitório, no valor de 135 mil euros, cujo fornecimento e instalação se encontram já em execução”.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (22/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Lurdes Gonçalves

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

22 de janeiro

Instituto Superior Miguel Torga atribui “Prémio Justiça e Liberdade”
22 de janeiro

Companhia quer Museu dos Transportes, mas autarquia prefere construir de raiz
22 de janeiro

Crédito Agrícola de Cantanhede e Mira alarga prémio aos melhores alunos de fim de ciclo
22 de janeiro

Município de Arganil investe mais de 835 mil euros em equipamento escolar

Arganil

Arganil
22 de janeiro às 10h00

Município de Arganil investe mais de 835 mil euros em equipamento escolar

0 comentário(s)
Arganil
18 de janeiro às 21h00

Presidenciais 2026: Arganil mantém tendência Seguro

0 comentário(s)
Arganil
10 de janeiro às 11h52

Vereadores do PS contra demolição da chaminé em Arganil

0 comentário(s)