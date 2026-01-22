No âmbito das empreitadas de requalificação em execução da Escola Secundária de Arganil e da Escola Básica (EB) 2 e 3 Professor Mendes Ferrão, em Coja, o município de Arganil tem em curso vários procedimentos de contratação pública para a aquisição de equipamento escolar, desportivo, informático e de cozinha, num investimento superior a 835 mil euros (valor sem IVA).

De acordo com a autarquia, “do investimento global, 463 mil euros dizem respeito ao fornecimento de mobiliário escolar, mais de 83 mil euros à aquisição de material desportivo e mais de 155 mil euros ao fornecimento de material informático, cujos procedimentos se encontram em curso”.

Acrescenta ainda “a aquisição de equipamento de cozinha e refeitório, no valor de 135 mil euros, cujo fornecimento e instalação se encontram já em execução”.

