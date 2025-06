Município de Alvaiázere entrega incentivos à natalidade

O Município de Alvaiázere (distrito de Leiria) entregou os primeiros incentivos à natalidade, no âmbito do programa lançado para apoiar as famílias do concelho, foi hoje anunciado.

Segundo a autarquia, “foi distribuído um valor global de cerca de 100 mil euros”.

“Esta medida insere-se numa estratégia mais ampla de promoção da coesão social e de fixação da população no território, tendo como prioridade a criação de condições favoráveis à estabilidade das famílias e ao desenvolvimento das novas gerações”, adiantou.

A medida abrange todas as crianças nascidas desde 01 de outubro de 2021 e consiste num apoio financeiro no valor de mil euros por criança.