Figueira da Foz

Município compra terrenos da Crigado

26 de abril de 2026 às 15 h10
Santana Lopes cumprimenta manifestantes contra a Crigado, em novembro de 2024, em Carvalhais de Lavos | Foto Arquivo - J.A.
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Exploração de suinicultura encerra dentro de cinco meses. A área deverá ser utilizada para habitação a custos controlados.

O Município da Figueira da Foz comprou os terrenos da Crigado, exploração de suinicultura instalada em Carvalhais de Lavos, anunciou o presidente da câmara municipal, Santana Lopes, na sua intervenção na sessão solene da Assembleia Municipal dedicada ao 25 de Abril.

A compra custa 400 mil euros, a pagar em dois anos. O município e a empresa fizeram avaliações separadas aos terrenos

A exploração encerrará no espaço de cinco meses.

“Eles pediram muito mais e tiveram ofertas de compra superiores à nossa, mas fechámos o acordo. Eles perceberam que era bom ser o município [a ficar com os terrenos] e que não queríamos mais, ali, explorações do género”, ressalvou Santana Lopes, em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

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