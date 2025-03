Município assegura cuidados diferenciados

A Unidade de Cuidados Diferenciados (UCD) criada ao abrigo do programa municipal Figueira Cuida Melhor, com capacidade para13 camas, foi inaugurada ontem. Trata-se de uma iniciativa do Município da Figueira da Foz, em parceria com a Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) Atthis Senior Care.

O contrato tem validade de um ano, podendo ser sucessivamente renovado. Até porque, frisou o presidente da câmara, Santana Lopes, não é expectável que haja este tipo de resposta do Estado no concelho a curto prazo.

Os utentes com rendimentos mensais declarados abaixo dos 1050 euros estão isentos da mensalidade. A partir daquele valor, pagam consoante a sua capacidade financeira, podendo chegar à prestação máxima de 95 euros por dia. O município elaborou uma tabela de preços com 10 escalões.

