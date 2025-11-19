diario as beiras
CoimbraNacional

Mulheres detidas em rede de imigração ilegal inscreveram 10.000 pessoas no SNS em ano e meio

19 de novembro às 17 h25
0 comentário(s)
DR

As duas funcionárias de uma unidade de saúde familiar localizada na zona norte do país, detidas pela Polícia Judiciária (PJ), terão inscrito 10.000 imigrantes no Serviço Nacional de Saúde (SNS) durante ano e meio, disse fonte da investigação.

“As senhoras recebiam a informação das pessoas que tinham de inscrever, sem preencher os critérios [como o comprovativo de morada] e eram inscritas em massa. Estamos a falar de um universo enorme, conseguimos perceber que terão inscrito, num ano e meio, cerca de 10.000 pessoas”, disse à agência Lusa fonte da Diretoria do Centro da PJ.

Ainda segundo a mesma fonte, ligada à investigação da operação “Gambérria” – que levou ao desmantelamento de um grupo criminoso organizado suspeito da prática reiterada de crimes de auxílio à imigração ilegal – quase 500 pessoas deram a mesma morada numa rua de Lisboa.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (20/11/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

19 de novembro

Faleceu Manuel Almeida, comandante do Quadro de Honra dos Bombeiros Voluntários de Mira
19 de novembro

Incêndio nas instalações do Eirense destrói a rouparia
19 de novembro

Nuno Gaspar e Fernando Castanheira são as vítimas mortais do acidente em Eiras
19 de novembro

Coimbra: Exposição sobre as primeiras eleições livres em Portugal no Convento São Francisco

Coimbra

CoimbraDesporto
19 de novembro às 18h40

Incêndio nas instalações do Eirense destrói a rouparia

0 comentário(s)
Coimbra
19 de novembro às 18h08

Nuno Gaspar e Fernando Castanheira são as vítimas mortais do acidente em Eiras

0 comentário(s)
Coimbra
19 de novembro às 18h03

Coimbra: Exposição sobre as primeiras eleições livres em Portugal no Convento São Francisco

0 comentário(s)

Nacional

CoimbraNacional
19 de novembro às 17h25

Mulheres detidas em rede de imigração ilegal inscreveram 10.000 pessoas no SNS em ano e meio

0 comentário(s)
Nacional
19 de novembro às 15h17

Governo quer aumentar vagas no ensino superior, politécnicos temem impactos no interior

0 comentário(s)
CoimbraNacional
19 de novembro às 11h47

PJ detém duas funcionárias de centro de saúde por fraude na inscrição de utentes imigrantes

0 comentário(s)