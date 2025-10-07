diario as beiras
Cantanhede

Mulher de 64 anos suspeita de cultivar canábis detida em Cantanhede

07 de outubro às 16 h18
0 comentário(s)
DR

Uma mulher de 64 anos foi detida na segunda-feira, no concelho de Cantanhede, distrito de Coimbra, suspeita de cultivar canábis, revelou hoje a GNR.

Num comunicado enviado à agência Lusa, o Comando Territorial de Coimbra da GNR informou que, “na sequência de uma altercação entre familiares, os militares da Guarda deslocaram-se ao local, onde verificaram a existência de uma estufa com várias plantas de canábis em avançado estado de maturação no seu interior”.

 

Leia a notícia completa na edição de amanhã (08/10/25) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

