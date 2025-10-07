Cantanhede
Mulher de 64 anos suspeita de cultivar canábis detida em Cantanhede
DR
Uma mulher de 64 anos foi detida na segunda-feira, no concelho de Cantanhede, distrito de Coimbra, suspeita de cultivar canábis, revelou hoje a GNR.
Num comunicado enviado à agência Lusa, o Comando Territorial de Coimbra da GNR informou que, “na sequência de uma altercação entre familiares, os militares da Guarda deslocaram-se ao local, onde verificaram a existência de uma estufa com várias plantas de canábis em avançado estado de maturação no seu interior”.
