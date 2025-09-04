diario as beiras
CoimbraNacional

Movimento Estudantil diz que aumento da propina é “sinal político preocupante”

04 de setembro às 20 h00
0 comentário(s)
Fotografia: Jornal o Público

O Movimento Estudantil, do qual faz parte a Associação Académica de Coimbra, enviou ontem um comunicado aos órgãos de comunicação social manifestando “a sua preocupação” perante a intenção do Governo de atualizar o teto máximo do valor da propina do primeiro ciclo, a partir do ano letivo 2026/2026.

No comunicado, os estudantes frisam que o “aumento do teto máximo das propinas é um sinal político preocupante”, acusando a medida de abrir a porta para que “as instituições possam aumentar progressivamente os valores cobrados”, indo no sentido “inverso ao consagrado na Constituição da República Portuguesa”.

Os jovens realçam ainda que o ensino superior é “um bem público que deve ser entendido como um direito e um investimento estratégico para o desenvolvimento do país”.

Os estudantes reconhecem como “positiva”, a medida do Governo de reforço do apoio social, nomeadamente o aumento da ação social escolar de 70 para 100 milhões de euros. Porém, esta “boa decisão” não é, segundo o movimento, “suficiente para compensar os efeitos negativos de um aumento das propinas”.

Autoria de:

António Cerca Martins

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

04 de setembro

Acidente/Elevador: Gabinete de investigação prevê publicar relatório preliminar em 45 dias
04 de setembro

Movimento Estudantil diz que aumento da propina é "sinal político preocupante"
04 de setembro

Perseguição policial esta tarde na Baixa de Coimbra (com vídeo)
04 de setembro

Duarte nasceu em Coimbra após o apoio da Rádio Comercial

Coimbra

CoimbraNacional
04 de setembro às 20h00

Movimento Estudantil diz que aumento da propina é “sinal político preocupante”

0 comentário(s)
Coimbra
04 de setembro às 19h25

Perseguição policial esta tarde na Baixa de Coimbra (com vídeo)

0 comentário(s)
Coimbra
04 de setembro às 19h12

Duarte nasceu em Coimbra após o apoio da Rádio Comercial

0 comentário(s)

Nacional

Nacional
04 de setembro às 20h32

Acidente/Elevador: Gabinete de investigação prevê publicar relatório preliminar em 45 dias

0 comentário(s)
CoimbraNacional
04 de setembro às 20h00

Movimento Estudantil diz que aumento da propina é “sinal político preocupante”

0 comentário(s)
Nacional
04 de setembro às 17h50

Acidente/Elevador: Identificadas nacionalidades de oito vítimas mortais, cinco são portuguesas

0 comentário(s)