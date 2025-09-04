Movimento Estudantil diz que aumento da propina é “sinal político preocupante”

O Movimento Estudantil, do qual faz parte a Associação Académica de Coimbra, enviou ontem um comunicado aos órgãos de comunicação social manifestando “a sua preocupação” perante a intenção do Governo de atualizar o teto máximo do valor da propina do primeiro ciclo, a partir do ano letivo 2026/2026.

No comunicado, os estudantes frisam que o “aumento do teto máximo das propinas é um sinal político preocupante”, acusando a medida de abrir a porta para que “as instituições possam aumentar progressivamente os valores cobrados”, indo no sentido “inverso ao consagrado na Constituição da República Portuguesa”.

Os jovens realçam ainda que o ensino superior é “um bem público que deve ser entendido como um direito e um investimento estratégico para o desenvolvimento do país”.

Os estudantes reconhecem como “positiva”, a medida do Governo de reforço do apoio social, nomeadamente o aumento da ação social escolar de 70 para 100 milhões de euros. Porém, esta “boa decisão” não é, segundo o movimento, “suficiente para compensar os efeitos negativos de um aumento das propinas”.