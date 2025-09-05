diario as beiras
Coimbra

Motociclista fica ferido com gravidade em colisão na via rápida em Taveiro

05 de setembro às 19 h39
DB/Foto de Afonso Pereira Bastos

Um homem sofreu, hoje, ferimentos considerados graves, na sequência de uma colisão que envolveu dois veículos ligeiros de passageiros e um motociclo. Aconteceu na via rápida de Taveiro, em Coimbra. Vítima corre perigo de vida.

De acordo com o sub-chefe dos Bombeiros Sapadores de Coimbra, Rui Pereira, “o alerta foi dado pelas 18H16 via Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil de Coimbra, para uma colisão, no sentido Taveiro-Coimbra”.

“Desta colisão, um motociclo embateu numa carrinha, tendo entrado, de seguida, em ignição. A vítima, um homem, entre os 50 e os 60 anos, sofreu queimaduras graves, com cerca de 80% a 90% do corpo queimado”, acrescentou o responsável.

A vítima foi induzida com ventilação artificial pela VMER e transportada em estado crítico para os Hospitais da Universidade de Coimbra.

No local estiveram 23 operacionais com setes viaturas entre Bombeiros Sapadores e Voluntários de Coimbra, Cruz Vermelha, VMER e PSP.

Autoria de:

redação as beiras

