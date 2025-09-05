Motociclista fica ferido com gravidade em colisão na via rápida em Taveiro
Um homem sofreu, hoje, ferimentos considerados graves, na sequência de uma colisão que envolveu dois veículos ligeiros de passageiros e um motociclo. Aconteceu na via rápida de Taveiro, em Coimbra. Vítima corre perigo de vida.
De acordo com o sub-chefe dos Bombeiros Sapadores de Coimbra, Rui Pereira, “o alerta foi dado pelas 18H16 via Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil de Coimbra, para uma colisão, no sentido Taveiro-Coimbra”.
“Desta colisão, um motociclo embateu numa carrinha, tendo entrado, de seguida, em ignição. A vítima, um homem, entre os 50 e os 60 anos, sofreu queimaduras graves, com cerca de 80% a 90% do corpo queimado”, acrescentou o responsável.
A vítima foi induzida com ventilação artificial pela VMER e transportada em estado crítico para os Hospitais da Universidade de Coimbra.
No local estiveram 23 operacionais com setes viaturas entre Bombeiros Sapadores e Voluntários de Coimbra, Cruz Vermelha, VMER e PSP.