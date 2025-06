Motociclista ferido com gravidade em Coimbra

Um motociclista ficou ontem ferido com gravidade, na sequência de uma colisão entre um veículo ligeiro e um motociclo, em Coimbra.

Segundo Jorge Carvalho, dos Bombeiros Sapadores de Coimbra, “fomos acionados, pelas 14H45 para uma colisão entre um ligeiro e um motociclo na alameda Júlio Henriques, junto aos Arcos do Jardim”.

“Chegados ao local, o ocupante do motociclo, um homem, de cerca de 40 anos, apresentava ferimentos considerados graves, após avaliação médica no local, tendo sido transportado para os Hospitais da Universidade”, acrescentou o responsável.

