Mortágua: Quatro milhões de euros para ampliar o Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira

A empreitada de “Execução das Infraestruturas do Plano de Pormenor da 2.ª Ampliação do Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira”, em Mortágua, já foi adjudicada pelo município.

Com um investimento que ronda os quatro milhões de euros, a intervenção prevê a criação de 20 novos hectares para 13 lotes destinados à fixação de empresas na zona industrial.

“Trata-se de um investimento superior a quatro milhões de euros (valor da adjudicação: 4.016.340,00 euros) que vai permitir a criação de mais 20 hectares de novos lotes para fixação de empresas, estando já a decorrer o processo de pré-registo para aquisição de lotes por parte dos investidores interessados, e com uma grande procura”, anunciou o município presidido por Ricardo Pardal.

A este valor, relembra a Câmara de Mortágua, “há que somar o investimento realizado na aquisição dos terrenos, na ordem dos 900 mil euros, totalmente suportado pelo Município, elevando assim o investimento global para os 5 milhões de euros”.

