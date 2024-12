Mortágua: “Origens” dão o mote para um programa de Natal que fomenta a partilha

Até ao próximo dia 29 de dezembro, o encanto do Natal vai contagiar a Praça do Município e as várias localidades do concelho de Mortágua.

Com um programa elaborado “a pensar sobretudo nas crianças e nas famílias”, assegura a autarquia, o Mortágua Natal’24-Origens começou no último sábado e promete “celebrar as origens e tudo o que é nosso”, assegurou ao DIÁRIO AS BEIRAS o presidente da Câmara Municipal de Mortágua, Ricardo Pardal.

“Temos o nosso artesanato, as nossas gentes, a nossa gastronomia e doçaria de Natal, para além da animação para miúdos e graúdos”, destacou o edil.

O programa “abraça” comunidade, associações, instituições e o comércio local na celebração e partilha da quadra festiva contando, para além do habitual Mercado de Natal, com “animação de rua e espetáculos”, destacou Ricardo Pardal.

