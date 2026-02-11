José Querido, antigo bancário e antigo diretor do Jornal Académico “O Ponney”, faleceu aos 87 anos.

Nascido a 29 de setembro de 1935, José Querido foi sócio da Académica desde 16 de setembro de 1959, mantendo ao longo de 66 anos uma ligação ininterrupta ao clube que sempre descreveu como parte essencial da sua identidade. Era o associado n.º 72. Entre os associados e amigos era lembrado pela fidelidade, espírito brioso e dedicação à instituição.

Numa nota publicada nas redes sociais, a direção da Académica/OAF expressou “o mais profundo pesar” pelo falecimento, destacando José Querido como “um dos sócios mais antigos e respeitados” e símbolo da “mística e dedicação que definem a Briosa”.

Figura conhecida também no meio da comunicação regional, José Querido assumiu, por circunstâncias familiares, o cargo de diretor do Jornal Académico “O Ponney”, uma publicação de humor e de crítica, fundada em 1929 pela figura castiça de Castelão de Almeida da Real República Ribatejana.

À família e amigos, a Académica/OAF enviou as mais sentidas condolências, lembrando um homem cuja vida se confundiu com a história da Briosa.