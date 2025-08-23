Morreu esta madrugada Daniel Esteves, o operacional que ficou ferido no fogo do Sabugal

O homem ferido com gravidade num incêndio no Sabugal na terça-feira, que foi transferido para o Hospital de São João, no Porto, morreu na madrugada de hoje, disse à Lusa fonte hospitalar. De acordo com a fonte, a vítima “faleceu esta madrugada, vítima do quadro grave que tinha”. O homem tinha 75% da área corporal queimada e outras comorbidades prévias.

O operacional da Afocelca (empresa de proteção florestal detida pelos grupos do setor da celulose Altri e Navigator), de 45 anos, ficou gravemente ferido em operações de combate ao incêndio no concelho do Sabugal. A vítima foi estabilizada no local pelas equipas de emergência e posteriormente transportado, pelo helicóptero do INEM, para o Hospital de São João, no Porto.

O Presidente da República apresentou “sentidos pêsames” à família do operacional: numa nota publicada no site da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa apresentou “sentidos pêsames à Família de Daniel Esteves, Sapador Florestal da Afocelca, que tragicamente perdeu a vida na sequência do combate direto aos incêndios florestais no concelho do Sabugal”.

Também a Afocelca, empresa de proteção florestal detida pelos grupos do setor da celulose Altri e Navigator, manifestou hoje, em comunicado, “profundo pesar” pela morte do seu operacional.

Em relação aos três feridos nos incêndios que se encontram internados no Hospital de Coimbra, fonte do gabinete de imprensa disse que “não há alterações” no seu estado clínico. Uma das vítimas, ferida num acidente de um carro de bombeiros, na Covilhã, que provocou também uma vítima mortal, encontra-se “estabilizado, depois da cirurgia realizada no domingo”, segundo a fonte. Neste hospital encontra-se também internado, com queimaduras graves e “prognóstico reservado”, o enfermeiro ferido quando tentava ajudar populares no combate às chamas em Vila Franca do Deão, do distrito da Guarda.

O terceiro ferido internado em Coimbra, desde quinta-feira, é um bombeiro de Pinhel, que sofreu queimaduras graves no incêndio que começou na quarta-feira em Figueira de Castelo Rodrigo, distrito da Guarda. De acordo com a fonte do Hospital de Coimbra, a situação clínica deste voluntário de Pinhel “está estável”.