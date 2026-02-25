O primeiro-ministro, Luís Montenegro, afirmou hoje que a execução do PTRR não vai colocar em causa o equilíbrio das contas públicas, mas sem excluir “saldos orçamentais negativos”, ou seja, défices.

No final das reuniões com todos os partidos com assento parlamentar, na residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento, sobre o programa (Portugal Transformação Recuperação Resiliência), Luís Montenegro fez uma declaração sem direito a perguntas, na qual voltou a abordar – sem fixar valores – a forma de financiar este programa.

“Teremos financiamento nacional deste programa – que sairá do Orçamento do Estado – financiamento que poderá sair de contração de divida publica. Não vai colocar em causa a trajetória de equilíbrio das contas públicas, mas não significa que não possa haver saldos orçamentais negativos, rácios negativos da dívida pública”, afirmou.

E acrescentou: “Não estou a dizer que vai haver, mas não estou a excluir essa possibilidade”, disse.