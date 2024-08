Montemor-o-Velho: Reforçar “a grandeza da Feira do Ano para a tornar uma referência regional e nacional”

Que novidades destaca nesta edição da Feira do Ano?

Esta é uma edição que confirma a aposta que temos vindo a fazer na revitalização da Feira do Ano. À semelhança do que acontece em todo o concelho de Montemor-o-Velho, esta é uma festa que pretende mostrar o desenvolvimento do território e todo o seu dinamismo. Este ano, o número de expositores cresceu 17%. Perante este aumento da procura, o recinto também ganhou mais área, crescendo para o Parque Ribeirinho de Montemor, onde vai estar a Morlândia, o espaço predileto das crianças.

Continuamos sempre a procurar melhorar a experiência das muitas pessoas que nestes nove dias de festas nos visitam. Assim, o espaço foi reorganizado e permitiu, por exemplo, reorientar a tenda da doçaria, que este ano vai ter mais espaço de esplanada, com mais conforto.

A cada edição, mostramos que é possível melhorar sempre mais, por forma a oferecer um espaço agradável para as famílias e amigos. Queremos que tenham uma experiência memorável, que deixe a vontade de regressar, visitar e sentir o concelho de Montemor-o-Velho. Este é o maior reconhecimento que podemos ter e que confirma o crescimento da Feira do Ano.

Este ano houve, novamente, uma forte aposta no cartaz musical?

Vão ser nove dias de festa, com muitos espetáculos que vão, sem dúvida, criar memórias inesquecíveis para quem nos visitar.

Como começámos a preparar a Feira do Ano com muita antecedência, é possível reservar alguns dos artistas preferidos do público e que têm uma agenda limitada. Conseguimos construir um cartaz forte, diversificado e atrativo para os nossos munícipes, sendo capaz de captar público da região e do país. É com particular orgulho que temos conseguido trazer os grandes nomes nacionais a Montemor-o-Velho, para realizar concertos inesquecíveis na Feira do Ano.

Paralelamente a esta aposta, desenvolvemos uma parceria estratégica que envolve o nosso tecido associativo e artistas do nosso concelho e da região que, nesta edição, foram convidados a desenvolver espetáculos especialmente pensados para Montemor-o-Velho.

A programação dá também destaque às nossas centenárias filarmónicas, aos ranchos e grupos folclóricos e aos grupos de dança. Vai haver também animação de rua com momentos que remetem para as memórias e ancestralidade da multissecular Feira do Ano.

